Esposende utiliza dinheiro previsto para festas para comprar equipamento para lares

A Câmara de Esposende, face ao cenário de pandemia do novo coronavírus, vai adquirir material de proteção individual para as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, que prestam apoio aos idosos, nomeadamente nos lares e no apoio domiciliário, anunciou a autarquia num comunicado oficial.

"Em causa está um investimento de 40.000 euros de equipamento, como luvas, máscaras, batas, toucas e desinfetante, pretendendo contribuir para a minimização do risco de contaminação entre este grupo etário mais vulnerável, bem como entre os seus cuidadores formais, consubstanciando mais uma ação para a prevenção desta epidemia em território concelhio", pode ler-se.





A autarquia dá conta de que esta ação é apenas a primeira "de um conjunto de medidas que serão implementadas no âmbito do combate à pandemia, numa perspetiva de proteção de toda a comunidade". Para implementar a medida, a autarquia vai recorrer "aos recursos financeiros que estavam previstos para as iniciativas que o Município, na sua Agenda de Atividades, tinha previsto desenvolver até final de julho".

O município recorda ainda que tem vindo a atuar "em várias frentes" com o intuito de "controlar o avanço do vírus" que já matou mais de 23 mil pessoas e infetou 505 mil em todo o mundo.