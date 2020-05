Esta lontra bebé apareceu no centro de Mirandela e está a derreter corações

Uma londra bebé encontrada na madrugada de terça-feira no cento de Mirandela está a derreter corações. Duas jovens contactaram o presidente da Associação de Defesa Animal do Nordeste de forma a pedir ajuda para resgatar o animal que se encontrava no saneamento.



A lontra recém-nascida foi levada para a clínica veterinária Dr4Patas depois de ser resgatada pelos Bombeiros Voluntários de Mirandela.

