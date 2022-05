Esta noite não se esqueça de olhar para cima: Há chuva de meteoros durante a madrugada

Os restos do cometa Halley, que passou perto da Terra em 1986, vão ser visíveis na madrugada desta sexta-feira. Apesar da atividade desta chuva de meteoros, conhecidos como 'Eta Aquáridas', decorrer entre 19 de abril e 28 de maio, o dia 6 de maio é o pico desta chuva.

Para além disso, sexta-feira conta com as condições meteorológicas certas para um céu limpo e sem obstruções, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O Observatório Astronómico de Lisboa informa que, por hora, o espectador pode contar com 50 meteoros, a 66 quilómetros por segundo.

O nome destas estrelas cadentes, Eta Aquáridas, origina da constelação do Aquário.

Por isso, por voltas três horas da manhã de sexta-feira, a sudeste, é altura de levantar os olhos e contar com uma chuva de estrelas cadentes.

Este mês vai ser ainda visível um eclipse total da Lua, no dia 16. A partir das 04h29, a lua vai ficar totalmente coberta. Às 05h12, atinge o seu máximo de eclipse, durante 42 minutos.