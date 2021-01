António Costa anuncia novas medidas de confinamento após aumento de casos de Covid-19

O Governo anuncia esta quarta-feira as medidas de confinamento geral ao abrigo do projeto de decreto presidencial de Estado de Emergência e que deverão estar em vigor por um mês para travar a epidemia de covid-19 em Portugal. O Conselho de Ministros esteve reunido durante a tarde.



Na terça-feira, no final de mais uma reunião com epidemiologistas no Infarmed, em Lisboa, o primeiro-ministro classificou como "alarmante" a dinâmica de "fortíssimo crescimento" dos novos casos de infeção com o novo coronavírus, que atingiram os dez mil por dia no início desta semana.









Ao minuto Atualizado a 13 de jan de 2021 | 18:17

18:17 | 13/01 Aulas presenciais são a maior incógnita O setor da educação é onde pairam as maiores dúvidas. As aulas devem continuar a ser presenciais para alunos até aos 12 anos.



No entanto, verificaram-se divergências em relação aos graus de educação mais elevados.

17:59 | 13/01 Restauração e comércio geral devem ser os mais afetados A restauração e o comércio geral deverão ser os mais afetados no novo período de confinamento, que deverá seguir as linhas do que ocorreu em março/abril de 2020.



Os restaurantes devem apenas estar abertos com serviço de take-away.