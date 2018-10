Este é o Porsche 911 de estrada mais caro da história

Exemplar foi vendido por 2.74 milhões de euros, num leilão que demorou apenas 10 minutos.

13:24

O Porsche 911 Turbo Project Gold tornou-se este fim de semana o Porsche 911 de estrada mais caro da história. Num leilão organizado pela RM Sotheby’s no Porsche Experience Center, em Atlanta (EUA), este exemplar foi vendido por 2.74 milhões de euros, num leilão que demorou apenas 10 minutos, tal como pode ler-se no Aquela Máquina.

Este número faz com que este Porsche 911 Turbo Project Gold entre directamente para a lista dos 15 modelos mais caros da história da marca de Estugarda, sendo que se afirma de imediato como o 911 de estrada mais caro de sempre.

Recorde-se que este exemplar foi restaurado pela divisão de clássicos da marca alemã, a Porsche Classic, a partir de elementos originais da geração 993. Foi restaurado uma carroçaria do 993 Turbo que recebeu uma mecânica modificada, com o motor "flat six" de 3.6 litros a passar dos 408 para os 450 cv.

Do ponto de vista visual, este exemplar não difere dos restantes 993 Turbo da época, mas os responsáveis da Porsche deram-lhe um nível de detalhe no exterior e no habitáculo que o tornam ainda mais especial.

O resultado é um Porsche exclusivo e feito à medida dos principais coleccionadores da marca de Estugarda, muitos dos quais estiveram envolvidos nesta "guerra" de licitações que terminou com uma venda recorde de 2.743.500 euros.