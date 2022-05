Estudantes da Escola Secundária do Lumiar planeiam nova manifestação para dia 11 de maio 

No dia 8 de abril, realizou-se à porta da Escola Secundária do Lumiar, uma manifestação de estudantes contra as condições em que se encontra a escola. A esta manifestação juntaram-se em solidariedade, o Diretor do Agrupamento, a Associação de Pais, o Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, Ricardo Mexia, e o vereador da CDU na Câmara Municipal de Lisboa, João Ferreira.

"A nossa escola encontra-se a necessitar de obras urgentes e apesar de já ter havido vários protestos, manifestações, abaixo-assinados, e recomendações ao governo, continua a não haver qualquer tipo de solução para os problemas que a escola enfrenta".

Posto isto, os estudantes da Escola Secundária do Lumiar decidiram marcar nova manifestação, para o dia 11 de Maio com concentração às 8h15, à porta da Escola, de modo a que entidades competentes intervenham e que os estudantes possam ter melhores condições na sua escola.

"A educação tem de ser uma prioridade e um investimento e não o contrário! Não vamos desistir até que tenhamos uma resposta concreta e definitiva! Queremos e merecemos melhores condições!"