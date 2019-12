Estudo indica alimento capaz de substituir o viagra. Descubra qual é

Um estudo avança que a melancia contém um ingrediente chamado citrulina que pode desencadear a produção de um composto que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos do corpo, reação semelhante ao que acontece quando um homem toma viagra.

De acordo com os especialistas, comer melancia pode ajudar a estimular sexualmente os homens, à semelhança da toma de um comprimido de viagra. No entanto, vai precisar de comer pelo menos seis fatias para ter o mesmo efeito.

A citrulina reage com as enzimas do corpo quando consumida em grandes quantidades, transformando-se em arginina, um aminoácido que beneficia o coração e o sistema imunológico e circulatório, garantem.

"A arginina aumenta o óxido nítrico, que relaxa os vasos sanguíneos, provocando o mesmo efeito que o viagra para tratar a disfunção erétil e talvez até evitá-la", avançou Bhimu Patil, diretor do Centro de Melhoramento de Frutas e Vegetais da Universidade A&M do Texas.

Patil disse ainda que a melancia não é tão específica mas é uma maneira de relaxar os vasos sanguíneos sem ter efeitos colaterais. Para além disso, a relação entre a citrulina e a arginina podem ser úteis para pessoas obesas ou que sofram de diabetes tipo 2.

Quase 92% deste fruto é composto por água mas os restantes 8% têm licopeno, um antioxidante que protege o coração humano, a pele e a próstata.

Ao contrário do viagra, o consumo de melancia não apresenta efeitos colaterais.