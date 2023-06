Estudo revela que remédios são mais baratos nos hipermercados

Os medicamentos de venda são mais baratos nos hipermercados e parafarmácias que nas farmácias. A Deco Proteste elaborou um cabaz com 26 medicamentos não sujeitos a receita médica e concluiu que nas farmácias o preço chega a ser 14% mais caro que nos espaços saúde nos súper e hipermercados.Nalguns casos consegue-se poupar 3 euros numa embalagem - o Nasorhinathiol custa 6,89 € no híper e 9,51 euros na farmácia. A média do cabaz nas grandes superfícies é de 218 euros, enquanto nas parafarmácias é de 232 euros, de 245 euros nas farmácias e de 252 euros nas farmácias online.É no distrito de Bragança que se compra mais barato (os 26 remédios custam 196 euros), enquanto Beja é onde se paga mais: 252 euros.