Eucalipto de grandes dimensões ameaça cair sobre restaurante em Monchique

Um eucalipto de grandes dimensões ameaça cair para cima de um restaurante e da EN266, na zona das Caldas de Monchique.Há cerca de duas semanas, troncos da árvore, que já é centenária, caíram sobre a esplanada do referido estabelecimento de restauração, tendo sido removidos pelos bombeiros de Monchique.A estrada teve de ser cortada durante as operações. Este fim de semana caíram mais ramos. A Infraestruturas de Portugal e as Termas de Monchique, donas do terreno, já estão a programar o abate da árvore.