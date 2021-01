"Não sei o que é pior: se a desculpa do erro administrativo ou a teoria da conspiração internacional. Senhor Costa, os portugueses merecem um pedido de desculpas”, afirmou esta quarta-feira o eurodeputado espanhol González Pons, do Partido Popular Europeu, no debate sobre o processo de seleção para a Procuradoria Europeia, depois da polémica nomeação de José Guerra.









Debaixo de uma chuva de críticas, Ana Paula Zacarias, secretária de Estado dos Assuntos Europeus, foi quem prestou esclarecimentos no Parlamento Europeu. Defendeu que a nomeação de José Guerra para o cargo de procurador europeu foi “independente”, sem “interferência política”. A governante desvalorizou ainda os lapsos da carta enviada pelo Governo à Comissão Europeia, em novembro de 2019.

Para Isabel dos Santos, eurodeputada socialista, trata-se de uma “campanha de desinformação” para atingir o Governo. Os eurodeputados Paulo Rangel (PSD) e Nuno Melo (CDS-PP) também voltaram a criticar o caso no debate sobre a presidência portuguesa da UE com António Costa, em Bruxelas. “Olhos nos olhos, diga-nos: acha mesmo que deputados de todos os partidos e de todos os Estados-membros alinharam numa conspiração internacional contra o Governo português? Tem coragem de o repetir aqui?”, perguntou Rangel.

Provedora de Justiça Europeia preocupada



A Provedora de Justiça Europeia, Emily O’Reilly, considerou ontem que a polémica nomeação de José Guerra para o cargo de procurador europeu feita pelo Governo “é preocupante”, numa resposta enviada ao eurodeputado centrista Nuno Melo, que tinha apresentado queixa.





pormenores



Metade do PE contesta



Das cinco maiores bancadas do Parlamento Europeu (PE), três estão a contestar a nomeação do procurador José Guerra: Partido Popular Europeu (centro-direita), Renovar Europa (liberais) e Os Verdes (centro-esquerda). Representam quase metade dos deputados do PE.





Romão desmente ministra



A polémica levou à saída do diretor-geral da Política de Justiça, Miguel Romão, que afirmou que a informação com lapsos foi “preparada” após “instruções recebidas” do gabinete da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.





“Fundamental para combater a corrupção”



António Costa classificou esta quarta-feira a Procuradoria Europeia como “fundamental” para “combater a corrupção e assegurar a boa gestão dos dinheiros europeus”. “Até ao meu governo, Portugal tinha-se recusado a juntar a esse mecanismo de cooperação reforçada”, afirmou perante os eurodeputados. Na terça-feira, Costa admitiu que o Conselho Europeu já tinha dado o caso por encerrado. “Não queiram fazer mistérios onde não existem”.