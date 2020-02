O primeiro prémio do sorteio desta terça-feira do Euromilhões, no valor de 17 milhões de euros, saiu a um apostador na Irlanda, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



O segundo prémio, de 105.507,32 euros, saiu a um apostador em Portugal.

Conheça a chave vencedora.

Os números: 24, 26, 32, 43, 46



As estrelas: 6 e 10





Nota: esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.