"Até sempre, Tengarrinha! Recordaremos o percurso e contaremos as histórias”, escreveu, nas redes sociais, o FC Porto, em jeito de despedida do ex-jogador Bernardo Tengarrinha, que morreu este sábado, aos 32 anos, vítima de um linfoma de Hodgkin. O médio e defesa abandonou os relvados há quatro anos, quando descobriu ter um problema oncológico, mas continuou associado ao desporto e era embaixador do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol para a saúde mental.





Natural de Sátão, fez formação no Odivelas, Benfica e FC Porto, clube ao serviço do qual chegou à equipa principal, na temporada de 2008/09, quando os dragões conquistaram a Taça de Portugal. A única experiência no estrangeiro aconteceu em 2012/13, no CSKA Sofia, Bulgária. Tengarrinha jogou ainda no Estrela da Amadora, Olhanense, Santa Clara, Vitória de Setúbal, Freamunde, Desportivo de Chaves e Boavista, onde terminou a carreira em 2016/17. “Travou uma luta corajosa contra a doença. Parte cedo, deixando exemplo de coragem, tenacidade e determinação”, disse Fernando Gomes, presidente da FPF.





pormenores

Sintomas







O primeiro sintoma de linfoma de Hodgkin é muitas vezes uma tumefação no pescoço, axila ou virilha. As tumefações não causam geralmente dor. Perda de peso, cansaço, tosse ou falta de ar também são sintomas.

Ataca sistema linfático



Linfoma é um termo genérico para classificar os cancros que se desenvolvem nos linfócitos e, consequentemente, nos órgãos do sistema linfático. O linfoma de Hodgkin aparece mais frequentemente em jovens adultos e revela-se no aumento de tamanho dos gânglios.