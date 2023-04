Ex-ministra da Saúde do Governo de Sócrates vai ser a nova provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

A atual presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Ana Jorge, será a nova provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, sucedendo a Edmundo Martinho, à frente da instituição desde Novembro de 2017.Fonte do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) adiantou à Lusa que a médica e ex-ministra da Saúde nos executivos de José Sócrates foi escolhida para assumir funções como provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), devendo iniciar funções em 01 de maio.A mesma fonte acrescentou que o despacho de nomeação já foi aprovado e assinado.Ana Jorge preside à frente da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) desde 2021, onde teve como objetivo dar relevo à área da saúde mental, sobretudo em relação à doença mental crónica, com respostas enquadradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados para crianças, adolescentes e adultos.Antes de assumir funções na CVP foi, entre 2016 e 2021, coordenadora da Unidade de Missão do Hospital da Estrela, da SCML.A médica pediatra foi ministra da Saúde nos XVII e XVIII governos constitucionais, deputada e gestora de várias instituições de saúde e da economia social.A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, vai ser ouvida na quarta-feira, na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, sobre o estado dos órgãos sociais e das contas da SCML.