Ex-secretária de Estado da Defesa vai coordenar comissão sobre profissionalização militar

A ex-secretária de Estado da Defesa Ana Santos Pinto vai coordenar uma comissão de acompanhamento do Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar, à qual a ministra da Defesa Nacional dá esta segunda-feira posse.

De acordo com um comunicado de imprensa divulgado pelo Ministério da Defesa, a comissão será coordenada por Ana Santos Pinto, antiga secretária de Estado da tutela entre 2018 e 2019 e atualmente subdiretora adjunta para as Relações Institucionais e Inclusão Social da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, instituição na qual também é professora auxiliar no departamento de Estudos Políticos e investigadora.

Num despacho assinado por Helena Carreiras no passado dia 11 de julho lê-se que esta comissão tem como principal objetivo "desenvolver atividades orientadas para a dinamização da implementação do Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar (PAPSM)".