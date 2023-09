Gonçalo Salgado, ex-segurança de Cristiano Ronaldo e de Tony Carreira, é um dos arguidos num processo relacionado com negócios de cavalos. Em causa estão suspeitas de fraude fiscal, branqueamento de capitais e associação criminosa. A investigação, a cargo de procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal dedicados à criminalidade tributária, incide, de acordo com a revista ‘Visão’, sobre um grupo de empresas ligadas a um investimento em puros-sangues lusitanos, uma das raças mais valorizadas no mundo: um puro-sangue pode custar entre 7 e 11 mil euros, mas se for um animal com vitórias em provas, como os Jogos Olímpicos, pode valer milhões de euros.Neste processo, os procuradores têm suspeitas quanto à origem do dinheiro de alguns dos investidores, como Gonçalo Salgado (ex-lutador de MMA e atual administrador executivo da empresa de segurança Anthea), a JRME Horses, empresa criada por um casal de brasileiros, Thiago e Rachel Mantovani, (que vendeu a marca Campline Horses à Horse Team, que apresentou em agosto deste ano como seu embaixador o futebolista Neymar), e Ricardo Leitão Machado, que adquiriu três éguas à JRME e que já foi condenado, em 2014, por falsificação de documentos, tendo adquirido a Herdade do Vale Feitoso, na Beira Baixa, um antigo feudo da família Espírito Santo, que, com 7300 hectares, é a maior propriedade privada vedada do País.