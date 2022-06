Os Lusíadas’, de Luís de Camões, e ‘A Mensagem’, de Fernando Pessoa, foram temas centrais no exame de Português do 12º ano, realizado esta sexta-feira por quase 35 mil alunos. A Associação de Professores de Português (APP) considera que a prova foi adequada. “Eles ficam sempre muito assustados com Camões, mas as questões eram muito simples e estou confiante de que as classificações vão ser bastante boas”, afirmou ao CM Maria do Carmo Oliveira, da APP, sublinhando que “tendo em conta o contexto pandémico não houve facilitismo”.









