Exame nacional do secundário a Física e Química é o único com média abaixo de 10 valores

O Ministério da Educação emitiu esta segunda-feira o balanço da 1.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário, segundo o qual a prova de Física e Química A foi a única com uma média nacional negativa, de 98 pontos (em 200), ou seja, abaixo dos 10 valores.

Do total de 24 disciplinas sujeitas a exame nacional, foi a Biologia e Geologia que se realizaram mais prova, num total de 36 517, seguida de perto por Português, num total de 34 318 provas, e Matemática A, com 34 124.

O Ministério da Educação assinala que, com a exceção de Física e Química A, todas as outras 23 disciplinas tiveram classificação média positiva. Ainda, considerando as disciplinas com número de alunos superior a 2500, os exames que tiveram melhores resultados médios foram inglês (14,9 valores), Desenho A (13,8 valores) e História A (12,9 valores).





Português teve uma média de 12 valores e Matemática A de 10,6.

No total, na 1.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário foram feitas provas em 647 escolas. Houve 248 136 inscrições, das quais 82,4% concretizaram-se na realização da prova pelo aluno.