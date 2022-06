A primeira fase dos exames nacionais do Ensino Secundário decorre entre a próxima sexta-feira e o dia 6 de julho para os 148 844 alunos inscritos. Tal como nos dois últimos anos, as provas voltam a ter um lote de questões opcionais, como forma de aliviar critérios e de compensar as dificuldades decorrentes da pandemia de Covid-19.









