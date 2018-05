Excesso de velocidade na VCI do Porto dá multas nas próximas semanas

Excesso de velocidade detetado pelos radares da VCI não era penalizado há mais de dez anos.

Por Lusa | 13:00

O excesso de velocidade detetado pelos radares da Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, vai traduzir-se em multas nas "próximas semanas", devido a novas condições técnicas para comunicar infrações às entidades competentes, revelou esta segunda-feira, a Infraestruturas de Portugal.

"Dentro de algumas semanas já estarão visíveis os novos sinais de alerta de excesso de velocidade na VCI (Via de Cintura Interna). A partir desse momento os radares estarão com todas as valências instaladas e operacionais", disse à Lusa fonte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP), apontando o início do registo para o fim de maio ou início de junho.

O excesso de velocidade detetado pelos radares da VCI não é penalizado há mais de dez anos, depois de os pórticos, instalados em 2003 pela Câmara do Porto, terem sido desativados em 2007. Em 2013, quando passaram para as mãos da IP, os radares voltaram a assinalar as infrações sem que tal se traduzisse em multas, pois os dados não eram comunicados às entidades competentes para o processamento de contraordenações.