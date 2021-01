Exército já alojou 433 doentes da Covid-19 desde início da pandemia

Em 10 meses de pandemia, o Exército já apoiou 2516 entidades e 277 autarquias, de acordo com um balanço a que o CM teve acesso. Por exemplo, recolheu ao seu cuidado, 433 doentes da Covid-19 e alojou profissionais de saúde e de proteção civil.Entre 14 de março de 2020 e 15 de janeiro último, o Exército descontaminou 12 estruturas e 384 viaturas e desinfetou sete espaços. Elaborou no seu laboratório quase 11 mil testes Covid e produziu 224 toneladas de desinfetantes. Distribuiu mais de 106 mil refeições. No mesmo período, disponibilizou 82 tendas e 4495 camas, além de transportes, para 47 hospitais e centros de saúde, 524 escolas, 48 cadeias e 13 Pousadas da Juventude, entre outros. Além do Exército, também a Marinha e Força Aérea atuam no combate à pandemia, sob coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas.O Exército deu apoio e formação em 1750 lares de idosos, abrangendo mais de 24 mil funcionários. Está previsto que atinja um total de 2 468 ações. Tem para o efeito 121 equipas.O apoio aos rastreios epidemiológicos contava, até dia 15, total de 41 336 inquéritos e 86 098 contactos, no Norte, Centro, Lisboa, Açores e Madeira.A situação é caótica. A estrutura está em colapso total, não há recursos humanos para cuidar dos 62 idosos que permanecem no lar e que estão todos infetados, alguns em situação bastante grave. Precisamos de ajuda urgente". O apelo desesperado é de Fernando Nogueira, presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, que há uma semana se vê a braços com um surto no Lar Maria Luisa, que afetou os 70 residentes. Cinco pessoas já morreram - entre sábado e esta quarta-feira - três estão internadas no Hospital de Viana do Castelo e os restantes permanecem na instituição, todos infetados. Dos 52 funcionários, 32, incluindo médico e enfermeiros, também estão doentes. "Já recebemos ofertas de ajuda, até de Espanha, mas precisamos de mais", suplica o autarca.A família de um homem de 82 anos está revoltada pelo facto do idoso estar a cumprir isolamento profilático na capela da Fundação José Relvas, em Alpiarça, onde está fechado à chave desde o dia 11. Isabel Machacaz, filha de Raimundo Machacaz, contou ao CM que o pai queixa-se de passar muito frio, não ter aquecimento suficiente, nem televisão, desconhecendo também os cuidados que lhe estão a ser prestados, uma vez que as visitas estão proibidas. A família exige que o utente seja transferido para um quarto. A diretora técnica do lar, Marisa Fatana, explicou ao CM que a capela é um dos espaços de isolamento do plano de contingência, e que está equipada com todas as "condições de conforto e bem-estar". "Estão a ser prestados todos os cuidados".OInstituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa deu início à segunda fase de vacinação dos profissionais de Saúde. O processo de vacinação para a toma da primeira dose arrancou a 29 de dezembro com a participação de cerca de 700 profissionais de saúde, divulgou esta quarta-feira a enfermeira chefe, Maria Paula Branco. "A unidade hospitalar conta com seis postos de vacinação onde é administrada a segunda dose, depois dos profissionais efetuarem o teste de despistagem à Covid-19", disse. Entre médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e assistente operacionais envolvidos "96% decidiram pela toma da vacina", referiu Maria Paula Branco. Nesta fase, a vacinação foi alargada a mais profissionais que tomam agora a primeira dose da vacina contra a Covid-19.O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) colocou um travão ao internamento de doentes encaminhados por unidades de fora da região, nomeadamente no hospital de campanha instalado no pavilhão Arena, em Portimão.Segundo o CM apurou, o espaço tinha esta quarta-feira 56 doentes, sendo que 20 foram transferidos, nos últimos dias, dos hospitais de Beja, Setúbal e Amadora-Sintra. Esta quarta-feira foram registados 459 novos casos no Algarve, devido ao aumento de surtos em lares, o que levou o centro hospitalar a recusar mais doentes vindos de fora da região. "Estamos a fazer uma reorganização no internamento e temos que garantir a capacidade de resposta para os doentes da região", referiu ao CM Paulo Neves, vogal da administração do CHUA.