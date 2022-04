Uma falha no sistema de tráfego aéreo do Aeroporto Humberto Delgado, na manhã desta quinta-feira, causau atrasos nas partidas de alguns aviões, apurou ojunto de fonte da Ana Aeroportos.De acordo com a Ana Aeroportos, o problema foi detetado às 9h15 e aconteceu num momento em que o serviço está "em período de transição para uma nova sala".Apesar dos constrangimentos em alguns voos, a Ana Aeroportos referiu que "a falha foi logo detetada e tudo foi corrigido".