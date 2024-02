Falta de atualização de dados bancários leva ao bloqueio de várias contas

A falta de atualização de dados bancários, quer em contas antigas ou novas, tem bloqueado contas e negado aos usuários o levantamento de dinheiro, pagamentos e outras operações, avança esta quinta-feira o Público.No centro da questão está a lei regulamentada pelo Banco de Portugal (BdP) que exige uma atenção regular, no máximo de cinco em cinco anos, à manutenção dos dados dos titulares de conta, mas que não apresenta regras claras sobre os meios e procedimentos.As reclamações passam não só pela impossibilidade de realizar ações como também pela dificuldade no preenchimento das atualizações de dados. De acordo com o Público, em 2023, de janeiro a julho foram registadas 3997 queixas sobre depósitos bancários, em que mais de 271 se referem à identificação. A média aponta para uma queixa por dia.Os idosos, emigrantes e cidadãos com menor literacia financeira têm sido os mais afetados, principalmente por ser necessária a presença no balcão para comprovar as atualizações. No caso de contas com mais que um titular, na falta de informações recentes respetivas a qualquer um deles, as operações são igualmente negadas aos restantes.