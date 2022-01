A falta de chuva nos próximos dias pode piorar a situação de seca no País. Pelo menos até dia 24 não está prevista precipitação para o território continental, mas sim céu limpo ou pouco nublado e temperaturas baixas. Na região Norte, se não chover até ao final do mês, o mais certo é que a seca se agrave e passe de fraca para moderada – algo que já se verifica nalguns locais do nordeste transmontano, que poderão passar para seca severa.