Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta de remédios para doentes com Parkinson obriga a importar

Já foi autorizada a compra de medicamentos a Itália, Espanha e Alemanha.

Por Sónia Trigueirão | 08:44

A falta de remédios no mercado português para os doentes com Parkinson já obrigou, por duas vezes, a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) a dar autorização especial para a importação.



A 12 de setembro de 2018 foi noticiada a dificuldade de acesso ao Sinemet , um dos medicamentos que estão no topo da lista dos que mais faltam. Em 2018, as farmácias registaram a falta de 1 353 223 embalagens de Sinemet.



Depois de várias queixas de doentes, o Infarmed, a 17 de outubro, publicou uma circular informativa em que autorizou a utilização excecional de dois medicamentos similares ao Sinemet.



De acordo com a circular, foi autorizada a utilização de 260 mil embalagens de um similar, vindo de Itália e com a rotulagem em italiano, e de mais 19 900 caixas de outro, vindo da Alemanha e com o rótulo em alemão.



Mais recentemente, faltou o Xadago, outro medicamento para Parkinson. O Infarmed emitiu uma nova circular informativa a 14 de fevereiro, na qual deu autorização para a importação de Espanha de 1920 embalagens deste remédio.



Os bastonários das ordens dos Farmacêuticos e dos Médicos já denunciaram problemas na Via Verde do medicamento e pediram mais empenho ao Ministério da Saúde e ao Infarmed para resolver o problema da falta de remédios.



SAIBA MAIS

64,1

milhões foi o número de embalagens de medicamentos que faltaram no ano passado, mais 15,8 milhões do que em 2017, ano em que esse número foi de 48,3 milhões, segundo um relatório do Observatório dos Medicamentos em Falta do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (Cefar) da Associação Nacional das Farmácias (ANF).



400 inspeções em 2018

O Infarmed anunciou, a 14 de fevereiro, que vai intensificar este ano as ações de inspeção para detetar eventuais falhas de medicamentos, depois de, no ano passado, ter realizado quase 400 inspeções a farmácias e distribuidores.