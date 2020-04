"Falta gente que use equipamentos": centro em Oliveira do Douro vive dias de aflição com falta de funcionários

Com 56 utentes e funcionários infetados com Covid-19, o Centro Social e Paroquial de Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia, vive dias de aflição. Neste momento apenas cinco estão ao serviço e a falta de recursos humanos é o maior problema.

"Não sabemos mais o que fazer, as equipas estão exaustas, estão desgastadas e nós não temos solução para eles", desabafou o padre António Teixeira, presidente da direção do centro paroquial. "Não nos faltam os EPI (Equipamentos de Proteção Individual), nem máscaras, nem luvas. Falta-nos é gente para os usar", confessa o responsável.

Uma utente da instituição, com 82 anos, morreu no início da semana, devido a Covid-19. Dos 36 utentes infetados, 7 estão internados. Há 20 funcionários doentes.