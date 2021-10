É o segundo caso no espaço de apenas uma semana. Um casal marroquino (o homem tem também nacionalidade canadiana) e o filho de três meses estão retidos, desde sexta-feira, no aeroporto de Lisboa por terem sido diagnosticados com Covid-19. Ao que o CM apurou, a família saiu de Casablanca, Marrocos, com o teste antigéneo de deteção da doença feito.