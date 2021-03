Familiares de vítima de legionella suspeitam que foco do surto seja hospital

A família da primeira vítima mortal do surto de legionella que atingiu a zona do Grande Porto, no final do ano passado, suspeita que a origem do foco de infeção tenha acontecido no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

A suspeita foi transmitida através de um comunicado dos advogados da filha da vítima, a que a agência Lusa teve acesso, e onde é divulgado que "já foi requerida e admitida a constituição [da familiar] como assistente no inquérito crime aberto no passado mês de novembro pelo DIAP de Matosinhos para investigar as causas deste surto".

A vítima "era um idoso residente na Póvoa de Varzim e estava confinado à sua casa, pelo que nas semanas anteriores à data da sua infeção por legionella apenas saiu de casa para se deslocar a uma consulta no Hospital Pedro Hispano", revelou o jurista António Barreto Archer, que lidera o processo.