Farmacêutica cria primeiro medicamento a combater Alzheimer

A farmacêutica norte-americana Biogen anunciou que vai pedir à FDA, a autoridade do medicamento nos Estados Unidos, para aprovar o primeiro remédio capaz de atrasar o desenvolvimento da doença de Alzheimer. O laboratório garante que o medicamento Aducanumab pode ser aplicado aos primeiros sinais de Alzheimer e consegue atrasar em 25% a evolução da doença.O anúncio da novidade fez disparar as ações da Biogen em mais de 40%, com uma valorização acima de 18 mil milhões de dólares (16,1 mil milhões de euros). A revelação surpreendeu toda a gente, uma vez que em março a empresa tinha anunciado que iria desistir do Aducanumab, porque os resultados dos ensaios clínicos assim o aconselhavam.Agora, a Biogen garante que realizou análises adicionais e concluiu que entre os 1600 doentes que participaram nos ensaios, os resultados foram positivos no grupo que recebeu doses mais elevadas.O administrador da Biogen, Michel Vounatsos, garante que numa reunião com a FDA esta semana lhe foi dito que seria "razoável" candidatarem-se à aprovação do remédio. A FDA não comentou. Seja como for, os médicos estão céticos e querem conhecer mais detalhes dos ensaios.Os médicos estão céticos. "São notícias estranhas. Preciso de analisar bem para me pronunciar", disse ao CM o neurologista Joaquim Ferreira. "Parece promissor, mas preciso de mais detalhes", disse o médico americano Murali Doraiswamy ao ‘New York Times’.Em Portugal há mais de 200 mil pessoas com Alzheimer e outras demências. É o quarto país da OCDE com maior prevalência, com 19,9 casos por mil habitantes. Em todo o Mundo estima-se que haja cerca de 50 milhões com Alzheimer.