Farmacêuticos do SNS reuném-se com o Governo dia 26 e querem rever grelhas salariais

Os farmacêuticos dos serviços públicos vão reunir-se com o Governo no próximo dia 26, na tentativa de negociar a revisão das grelhas salariais, que datam de 1999, e a contagem integral do tempo de serviço para progressão na carreira.

"Temos 80% das pessoas na base da carreira. Temos pessoas com 20 e 30 anos de serviço, no SNS, e que, fruto da migração que nos foi imposta, ficaram na base da carreira. Na base da categoria e da remuneração", explicou à agência Lusa Henrique Reguengo, do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos.

Estes profissionais, que estiveram em greve pela primeira vez em outubro e em novembro do ano passado, numa paralisação que teve uma adesão superior a 90%, lembram que "durante meses" ouviram muitos profissionais de saúde falarem de negociações, quando para os farmacêuticos "não houve nem uma palavra".