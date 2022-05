Fãs de 50 Sombras de Grey preparem-se: o Eros Porto volta em junho mais 'maroto' que nunca

Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo)

No Eros Porto, há lugar para todos. Para os que gostam de algemas e chicotes e ou querem viver a fantasia de 50 Sombras de Grey com BDSM (. O evento onde tudo isto - e muito mais - acontece está de regresso ao Porto entre 2 e 5 de junho, na Exponor.O recinto está dividido em várias áreas e temáticas e pode dar vida às experiências mais eróticas com que sempre sonhou. Para entrar no evento basta despir-se, de preconceitos e (se quiser) de roupa, para se tornar mais "maroto e sensual".Há lugar para todas as fantasias, com espaços dedicados a bondage, disciplina, dominação e submissão, sadomasoquismo (BDSM), Shibari, Fetiche, Fotografia Erótica, e diferentes shows em diversos palcos eróticos, entre os quais um dedicado a conteúdos e artistas portugueses.No espaço BDSM reinam as 'dominatrix', personagens femininas que exercem manipulação psicológica e física sobre os parceiros, através de uma combinação entre prazer e sexo com poder e dor.As cordas voltam a ganhar destaque no espaço Shibari, dedicado à técnica japonesa que recorre a diferentes formas de amarrar o outro com cordas.O espaço Fetiche convida a descobrir os prazeres de encarnar ou relacionar-se com o personagem dos seus sonhos, entre polícias, bombeiros ou enfermeiras. Mas há muitos outros fetiches por explorar.Para esquecer as nudes pouco sensuais ou apimentar a sua relação com uma produção a dois, o Eros Porto disponibiliza um set privado de fotografia, com fotógrafo profissional, para conseguir aquela foto que o vai deixar louco de prazer.Os bilhetes diários para o evento custam 15 euros e podem ser comprados aqui