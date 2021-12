FC Porto contrata "bruxa" de Pinto da Costa

Madalena Aroso, a vidente a quem Jorge Nuno Pinto da Costa recorria para saber previsões dos resultados dos jogos da equipa azul e branca foi contratada pelo FC Porto há cinco meses, avança o Jornal I.A vidente, tratada por "doutora" pelos dirigentes dos dragões, recebe 15 mil euros mensais, valor bastante acima ao ordenado dos restantes funcionários, razão pela qual a nova contratação não foi bem vista pela estrutura interna do FC Porto. O clube também se encontra obrigado a cumprir as regras do fair play financeiro impostas pela UEFA, que não permitem que os clubes gastem um valor superior aquele que arrecadam, o que contribuiu para o descontentamento dos funcionários.A contatação, suspeitam os investigadores judiciais, pode estar ligada ao facto de Madalena Aroso receber dinheiro que era levantado de uma conta do banco Carregosa, instituição de gestão de fortunas, que estava em nome de José Pedro Pinho, uma pessoa muito próximo de Pinto da Costa. A mesma conta servia ainda para a liquidação de outras despesas do presidente do FC Porto. A vidente terá recebido cerca de 600 mil euros.A contratação ocorreu depois da fuga de informação, ocorrida em julho de 2020, que ligava Pinto da Costa e outros nomes da sua estrutura à Operação Cartão Vermelho, por movimentações suspeitas de dinheiro na contratação de jogadores. Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente, e José Pedro Pinho, intermediários na contratação de atletas, também foram implicados na investigação.