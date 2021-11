Há novas suspeitas no mundo do futebol. Decorre esta segunda-feira de manhã uma megaoperação levada a cabo pelo Ministério Público e pela Autoridade Tributária por suspeitas em negócios de direitos televisivos.As suspeitas envolvem um dos negócios com a venda de direitos televisivos do FC Porto à antiga Portugal Telecom. O Ministério Público está no terreno a investigar vários casos.O negócio em causa foi intermediário pela empresa de Bruno Macedo, um dos arguidos da operação Cartão Vermelho.Em atualização