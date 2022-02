É o mais próximo possível de um Carnaval tradicional: este sábado, centenas de pessoas acorreram ao Parque da Vila, na Quinta do Conde, Sesimbra, para assistir ao espetáculo oferecido pelas duas escolas de samba da vila. Não houve direito a desfile, por causa da pandemia, mas muitos puderam matar saudades do samba no palco do recinto.