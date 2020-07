Festa privada junta dezenas de pessoas na discoteca 'Lick' em Vilamoura

Dezenas de pessoas marcaram presença numa festa privada durante a madrugada deste sábado, na discoteca 'Lick', em Vilamoura, no Algarve.Segundo o que oconseguiu apurar, a maior parte dos participantes era de origem holandesa.O aglomerado, que ascende as 20 pessoas, vai por isso contra as indicações da DGS. De acordo com um vídeo a que oteve acesso, é visível que na zona da pista de dança não há qualquer cuidado na prevenção do contágio da covid-19.As máscaras de proteção eram também apenas utilizadas pelos funcionários do estabelecimento.