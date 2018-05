Câmara de Lisboa aposta em copos reutilizáveis para as Festas da cidade

Iniciativa procura promover a reciclagem dos copos tradicionais e assim serem mais amigas do ambiente.

Por Lusa | 15:42

As Festas de Lisboa, que arrancam a 1 de junho e duram todo o mês, vão contar este ano com copos reutilizáveis e incentivos à reciclagem dos copos tradicionais, medida que pretende tornar as festividades mais amigas do ambiente.

"Não teremos mais esses copos de plástico nos grandes eventos, uma medida importante para a vida da nossa cidade", anunciou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa durante a apresentação das festividades, que decorreu no Mercado de Arroios.

Segundo Fernando Medina (PS), este foi "um dos requisitos que se colocou e que resulta da edição deste ano", que "nos eventos de grande dimensão os copos [utilizados] sejam copos reutilizáveis e não copos de plástico".