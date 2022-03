Festival da Alheira com desconto para provar o típico enchido de Mirandela

O Festival Gastronómico da Alheira de Mirandela regressa no fim de semana ainda com algumas restrições da pandemia de Covid-19, mas de novo nas ruas da cidade transmontana e com descontos para provar o típico enchido.

Entre sexta e domingo há feira no Parque do Império, junto ao rio Tua, canoagem, animação, gastronomia e atividades de divulgação da conhecida alheira com Indicação Geográfica Protegida (IGP), que só no concelho de Mirandela movimenta 30 milhões de euros por ano e dá emprego diretamente a cerca de 700 pessoas em cozinhas regionais, mas sobretudo nos 12 grandes produtores e fábricas.

O evento associa-se também ao programa anual "Fins de Semana Gastronómicos" do Turismo do Porto e Norte de Portugal, com nove restaurantes locais a proporcionarem aos clientes apreciar a alheira e outras iguarias locais com desconto de 10% e uma oferta para reservas efetuadas no âmbito deste programa.

Segundo o município, que organiza o festival junto com a associação comercial, este é formato encontrado para celebrar e promover o enchido num evento que conta 23 anos e que, em 2021 foi realizado nas plataformas digitais, devido à pandemia.

Ainda com "algumas restrições em vigor e recomendações de avisada prudência quanto a grandes aglomerações de pessoas", a organização preparou "um conjunto diversificado de atividades" para o fim de semana dedicado àquela que é considerada uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa.

O propósito é proporcionar "animação e conhecimento aos distintos públicos e contribuir para a dinamização da economia local, numa altura em que milhares de visitantes fazem de Mirandela ponto de paragem obrigatório".

O rio Tua recebe o Campeonato Nacional de Canoagem durante o fim de semana do festival em que a alheira movimenta o comércio e a comunidade local com iniciativas como um 'workshop' sobre o enchido destinado aos alunos do 1.º ciclo, em colaboração com a Escola Profissional de Carvalhais.

A comunidade internacional da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela (EsACT-IPB)) é chamada também para o evento, numa tarde (sexta-feira), no Museu da Oliveira e do Azeite, com um 'storytelling' sobre a alheira e degustação de produtos locais.

Sábado e domingo, a alheira estará presente no local habitual de eleição, no Parque do Império, com demonstrações culinárias e o fim de semana é ainda animado por arruadas pela cidade com conjuntos tradicionais de caretos, concertinas e gaitas de foles, além de um espetáculo pirotécnico noturno e atuações musicais.