Filho de D. Duarte de Bragança é bombeiro voluntário em Lisboa

Afonso de Bragança é estagiário na corporação.

12:17

Afonso de Bragança, o filho mais velho de D. Duarte e de D. Isabel de Bragança, é estagiário nos Bombeiros Voluntários de Lisboa. Paulo Vitorino, comandante da corporação lisboeta, anunciou no Facebook que o jovem elemento da Casa Real Portuguesa serve agora os bombeiros.



"A Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lisboa tem o prazer de anunciar que entrou em estágio provatório o Estagiário Especialista nº 1231 Afonso de Santa Maria Miguel Gabriel Rafael de Bragança, novamente a nossa Associação tem a honra de ter no seu Corpo de Bombeiros um elemento da Casa Real Portuguesa", escreveu numa publicação.



Na imagem partilhada nas redes sociais, Afonso veste um polo dos Bombeiros com a divisa de estagiário.