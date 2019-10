Filhos gays portugueses deixam os pais embaraçados

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Mais de 40% dos portugueses admitem que se sentiriam desconfortáveis caso um dos seus filhos estivesse numa relação amorosa com alguém do mesmo sexo.O incómodo, revelado pelo último estudo de opinião do Eurobarómetro sobre discriminação na União Europeia só é equiparado ao desconforto de ver um filho a assumir uma relação íntima com alguém cigano (39%) ou muçulmano ... < br />