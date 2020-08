Fim do corte de 15,2% para onze profissões de desgaste rápido

Onze profissões de desgaste rápido vão deixar de ser penalizadas com o corte de 15,2% do fator de sustentabilidade no acesso à pensão de velhice.O diploma, aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros, vem com quase um ano de atraso, uma vez que a medida já estava contemplada no Orçamento do Estado (OE) para 2019.