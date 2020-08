Subsídio de doença a 100% para trabalhadores com Covid-19 e pais com faltas justificadas. Saiba o que anunciou o Governo

para preparar o regresso às aulas e aos locais de trabalho.O subsídio de doença em caso de infeção pelo novo coronavírus vai ser pago na totalidade durante os primeiros 28 dias, anunciou hoje a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.Mariana Vieira da Silva afirmou que a medida já tinha sido aprovada em sede do Orçamento Suplementar, a qual prevê que os doentes com covid-19 recebam o subsídio de doença na totalidade durante um máximo de 28 dias.Dado o regresso às aulas, e a possibilidade de surgirem novos casos nas escolas, os pais vão ter direito a faltas justificadas com filhos ou dependentes em isolamento profilático.O Conselho de Ministros aprovou hoje o diploma que elimina o fator de sustentabilidade para as profissões dos regimes especiais no acesso à pensão, que têm uma idade de reforma inferior à do regime geral.Este diploma concretiza uma medida contemplada no Orçamento do Estado para 2019 e abrange profissões de desgaste rápido como os mineiros, trabalhadores de pedreira ou bailarinos profissionais.Em causa estão regimes especiais de acesso à pensão que contemplam uma idade de acesso à reforma inferior à do regime geral, mas que impunham o corte pelo fator de sustentabilidade, que está atualmente fixado em em 15,2%.