Fisioterapeutas contra regulamento que define o ato médico

Juntam-se aos enfermeiros nas críticas ao projeto.

Por Miguel Balança | 09:43

A Associação Portuguesa de Fisioterapeutas (APFISIO) considera que o projeto de regulamentação, apresentado pela Ordem dos Médicos (OM), que define o ato médico, contraria "as regras de boas práticas em saúde" e impõe limites ao acesso do cidadão aos serviços de saúde, opondo-se ao "seu direito à livre escolha".



Em fase de discussão pública, o documento pode "influenciar de forma negativa a sustentabilidade dos cuidados de saúde prestados", defende.



A APFISIO acredita que o projeto "excede as competências da OM", ao estabelecer que a coordenação de equipas multidisciplinares deverá ser feita por médicos, fomentando a "dependência" entre grupos profissionais autónomos.



A Ordem dos Enfermeiros acompanha a tomada de posição.