Depois de milhares de quilómetros a nadar desde o Atlântico Norte até ao Algarve, uma foca cinzenta foi resgatada por técnicos do Zoomarine após ter arrojado numa praia em Quarteira.





Terá saído do Reino Unido e em maio de 2020 foi vista nas Astúrias, em Espanha. Em outubro deste ano visitou a ria de Aveiro e, há duas semanas, passou pelo porto de abrigo de Albufeira. “Já estava com o batimento cardíaco muito acelerado e com algum desconforto”, explicou aoAntonieta Nunes, veterinária do Porto d’Abrigo do Zoomarine, onde está a ser tratada para depois ser transferida para o seu meio natural, na Cornualha, no Sudoeste de Inglaterra.