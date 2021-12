Foca cinzenta ferida no Algarve

Uma foca cinzenta foi avistada no porto de pesca de Albufeira, no Algarve, no domingo à tarde, deixando os pescadores surpreendidos. O animal, com cerca de metro e meio, exibia ferimentos no focinho e cortes no abdómen e foi observada por biólogos e veterinários do Zoomarine.O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) impediu a recolha e socorro da foca, que regressou ao mar durante a madrugada. Será originária do Atlântico Norte e tinha sido avistada na Galiza, Aveiro, Peniche e agora em Albufeira. Está a milhares de quilómetros do habitat natural e o seu percurso está a ser acompanhado desde as Astúrias e da Galiza.O ICNF está em contacto com centros de reabilitação. "As indicações que temos é para para não agirmos enquanto estiver em boas condições de saúde. Só quando estiver em mau estado é que podemos intervir. Temos uma equipa pronta para a resgatar e prestar a assistência necessária para depois poder ser transferida para o local de origem", explicou aoAntonieta Nunes, biólogo do Zoomarine.