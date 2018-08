Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fornecedora da Autoeuropa inicia greve contra trabalho ao domingo

Desde quinta-feira que os trabalhadores da Autoeuropa estão a fazer o novo horário de laboração contínua.

07:15

Os trabalhadores da empresa Vanpro Assentos começam este domingo uma greve aos domingos contra a obrigação de trabalhar neste dia, uma alteração feita pela empresa acompanhando os novos horários da Autoeuropa, de que é fornecedora.



A greve, convocada pelo sindicato SITE Sul (ligado à CGTP), arranca este domingo, por tempo indeterminado, e abrange os cerca de 400 funcionários da empresa que fabrica bancos para os carros produzidos na fábrica de Palmela, disse à Lusa Eduardo Florindo, coordenador do sindicato.



Questionado sobre como é pago o trabalho ao domingo na Vanpro, o sindicalista disse que é "ao preço normal".



O sindicato explicou que o protesto se deve à "alteração e agravamento dos horários de trabalho", à "obrigatoriedade de trabalhar ao domingo" e ao "direito à conciliação da vida familiar com a vida profissional".



Desde quinta-feira que os trabalhadores da Autoeuropa estão a fazer o novo horário de laboração contínua para aumentar a produção do novo modelo da Volkswagen, o T-Roc, o que inclui trabalhar ao domingo.