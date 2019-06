Fóssil com 29 mil anos vai ser classificado

O esqueleto da ‘Criança do Lapedo’ e artefactos arqueológicos do Abrigo do Lagar Velho, em Leiria, vão ser classificados, por decisão da Direção-Geral do Património Cultural.Segundo foi anunciado esta segunda-feira em Diário da República, o esqueleto e os artefactos associados, "cuja proteção e valorização representam valor cultural de significado para a Nação", estão "em vias de classificação".O esqueleto com 29 mil anos, descoberto em 1998, constitui um acontecimento marcante. "O achado tem uma importância em si mesmo e muito grande, como marco histórico, nos debates sobre a evolução humana", referiu o arqueólogo João Zilhão, que liderou a primeira equipa, nas comemorações dos 20 anos da descoberta, citado pela Lusa.O achado comprova o cruzamento de espécies. "Naquela época havia a ideia dominante na comunidade científica - transmitida para o grande público - de que os Neandertais eram diferentes, meio brutos, que se calhar nem tinham linguagem. E que, na competição com uma espécie superior vinda de África, tinham acabado por desaparecer. Era uma simplificação grosseira".O achado demonstra que a criança terá nascido do cruzamento de um Homo Neanderthalensis e um Homo Sapiens. Conclui-se que os Neandertais não desapareceram por extinção mas por interação com os cro-magnons.O pedido de classificação do esqueleto da ‘Criança do Lapedo’ foi feito pelo Museu Nacional de Arqueologia, em dezembro de 2018.A sepultura da criança encontrada no vale do Lapedo, a dez quilómetros de Leiria, assume grande relevância por ser o primeiro enterramento Paleolítico escavado na Península Ibérica.