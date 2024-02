Fronteira de Bemposta em Mogadouro reaberta ao trânsito após protesto de agricultores

O acesso à fronteira de Bemposta, no concelho de Mogadouro, distrito de Bragança, está normalizado após ficar ter ficado condicionada ao trânsito durante a tarde desta quinta-feira devido ao protesto dos agricultores.

"Os agricultores têm a sua lavoura e os seus animais para tratar, uma situação que levou à desmobilização dos tratores e das alfaias mais cedo" no protesto que estava a condicionar o trânsito junto a fronteira de Bemposta", disse à Lusa Dário Mendes, um dos porta-voz dos homens da terra, segundo o qual a desmobilização iniciou-se cerca das 18h30.

A lusa contabilizou às 17h00 cerca de duas dezenas de tratores que estavam na Estrada Nacional (EN 221-7) que liga Bemposta à fronteira com a localidade espanhola de Fermoselhe e que impediam a passagem de automóveis e pesados.

Ao início da tarde, cerca de 60 tratores e outras máquinas agrícolas deslocaram-se em marcha para condicionar o acesso à fronteira da Bemposta.

O grupo, que partiu do nó de acesso ao Itinerário Complementar (IC) 5 em Mogadouro pelas 12h30 e demorou cerca de 45 minutos a chegar à fronteira da Bemposta, reuniu agricultores do Planalto Mirandês (Mogadouro, Miranda do Douro e Vimioso) e ainda do Douro Superior, nomeadamente Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta.

Os agricultores exigem "o pagamento dos apoios do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) atempadamente, a abertura dos projetos de jovens agricultores, que estão parados desde março de 2022, o pagamento da apregoada 'bazuca para agricultura' anunciada há dois anos e o gasóleo agrícola a 50 cêntimos", explicou o agricultor Gilberto Pintado.

O protesto decorre um dia depois de o Governo ter anunciado um pacote de mais de 400 milhões de euros, destinado a mitigar o impacto provocado pela seca e a reforçar o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).