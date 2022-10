Fumar cotonetes é a nova tendência entre os jovens

As redes sociais, nomeadamente o Tik Tok, têm sido fontes de novas tendências e desafios que muitos jovens querem experimentar: o mais recente caso é o dos 'cigarros de cotonetes'. A nova moda já chegou a algumas escolas portuguesas onde, para além deste tipo de 'cigarros improvisados', há também alunos a fazer outras experiências, como papel enrolado com ervas dentro, refere a revista Sábado.No Tik Tok, um youtuber brasileiro filmou-se a passar o cotonete pelo ouvido, a acendê-lo e a dar um bafo. Tossiu e disse: "Quase morri. Enquanto uns fumam crack, eu fumo cotonete".As raparigas são as que mais experimentam a nova tendência: cortam uma das pontas de algodão do cotonete, acendem a outra e inalam pelo tubo de plástico.Inalar algodão queimado tem efeitos prejudiciais ao aparelho respiratório. "Está cientificamente comprovado que a parte carbonizada, inalada, provoca alterações nas células, que protegem os pulmões. Podem contribuir para o aparecimento de cancro", disse em entrevista à Sábado o pneumologista pediátrico Manuel Magalhães.