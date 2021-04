Um funcionário de uma escola na Amora, no concelho do Seixal, tomou a decisão de proibir, por “iniciativa direta”, uma das tendências de moda para esta primavera/verão: o uso de meias com chinelos. A decisão surpreendeu os alunos quando observaram, colocada numa janela, uma folha com imagens de dois modelos, em que podia ser lido: “É proibído [proibido] usar na escola meias com chinelos.” A fotografia captada na Escola ...