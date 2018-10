Furacão Leslei traz chuva forte e ventos de 90 km/h à Madeira este sábado

Tempestade no Atlântico está a avançar para as proximidades do arquipélago.

15:13

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa que o Furacão Leslei, que está em progressão no Atlântico se encaminha para as proximidades das ilhas da Madeira e Porto Santo, que poderão sentir os seus efeitos já este sábado.



Segundo o IPMA, às 10h00 desta sexta-feira, "o centro do furacão Leslei, localizava-se a 1312 km a su-sudoeste (SSW) da ilha da Madeira com um mínimo de pressão de 969 hPa. O furacão está a deslocar-se para este-nordeste (ENE) a 44 km/h, pelo que de acordo com a previsão, sendo muito provável (probabilidade de 60 a 80%) das ilhas da Madeira e Porto Santo começarem a sofrer os seus efeitos, a partir das 07h00 de sábado, dia 13.



Segundo o IPMA, "nestas condições prevê-se, a partir da manhã de sábado, vento forte do quadrante sul (S) com rajadas até 90 km/h gradualmente rodando para noroeste (NW) sendo que, nas regiões montanhosas o vento será FORTE a MUITO FORTE com rajadas até 110 km/h".



Prevê-se ainda "um aumento da agitação marítima, com ondas de 5 a 7 metros de altura significativa e 10 a 12 metros de altura máxima do quadrante oeste (W). Espera-se ainda, precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoada.



Furacão e deverá chegar ao norte de África como tempestade tropical

O Centro Nacional de Furacões dos EUA está a acompanhar a trajetória do furacão, que se prevê que se vá aproximando da costa do norte de África nos próximos dias. No entanto, o furacão deverá perder força durante o trajeto, atingindo Marrocos e o Sara Ocidental com a categoria de tempestade tropical.