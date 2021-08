O futebolista André Pinto, do GD Samora Correia, foi punido com um ano de suspensão por ter agredido o jogador Alexandre Matos, da AD Fazendense, durante um jogo a contar para o campeonato distrital da II divisão da Associação de Futebol de Santarém, a 20 de junho de 2021. O jogador agredido, ainda júnior, foi transportado ao Hospital de São José, em Lisboa, com uma fratura no maxilar, resultado da agressão violenta sofrida.









Segundo o Fazendense denunciou na altura, o ataque “bárbaro” e “selvagem” ao seu jogador ocorreu quando a bola estava do outro lado do campo, aproveitando a distração do árbitro, que não se apercebeu do lance.